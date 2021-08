PlayStation 2 ricreata in versione portatile da un modder: si chiama PS2 Eclipse

PS2 Eclipse: una PlayStation 2 portatile

In questi ultimi anni, anche senza contare gli smartphone, il gaming portatile sta diventando sempre più importante. Tra Nintendo Switch e la ventura Steam Deck, le console "da passeggio" sono sempre più centrali per il mercato. Sony, invece, ha abbandonato questo settore dopo l'insuccesso di PS Vita. Un modder, però, ha creato un nuova console portatile per casa Sony: PS2 Eclipse, una vera e propria PlayStation 2 tascabile.

Come potete vedere nel video qui sotto, il modder GingerOfOz - noto anche per aver creato una versione di Nintendo Wii delle dimensioni di un Game Boy, ha preso la scheda madre di una PS2, l'ha ridotta di dimensione e, insieme a una scheda di circuiti personalizzata, ha inserito il tutto in una struttura creata con una stampante 3D. A questo punto, ha aggiunto i pulsanti di una PS Vita, gli analogici di Switch e ha scelto un schermo da 5 pollici con risoluzione 480p.

Inoltre, PS2 Eclipse include anche degli speaker integrati, un ingresso per le cuffie e un indicatore della batteria, che dura circa due ore e mezza. Questa PlayStation 2 ha quindi proprio tutto quello di cui abbiamo bisogno? Pur vero che si tratta di una creazione notevole, lo stesso modder afferma che alle volte i giochi non rilevano i controlli e quindi non si avviano. Inoltre, i giochi si trovano su una memoria di archiviazione USB e la lettura è più lenta del normale, quindi ci possono essere problemi nell'esecuzione.

Il modder spera di poter risolvere i problemi in futuro dal lato software. In ogni caso, spiega anche che questo modello non è in vendita, quindi non potrete metterci le mani sopra. Infine, vi ricordiamo che da quest'anno PS2, GameCube e Game Boy Advance sono ufficialmente retroconsole.