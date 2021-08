Elden Ring: speriamo non vi sia nessun nuovo trailer prima dell'uscita

Oggi è stata caricata su Steam la pagina prodotto di Elden Ring, uno dei giochi più attesi del 2022. La prossima opera di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 21 gennaio 2022. Ad oggi abbiamo avuto modo di vedere unicamente un trailer di gameplay, con poche scene montate ad arte. I fan sperano quindi di veder ben presto qualcosa di più... oppure no?

Dobbiamo infatti ammettere che, parlando da grandi appassionati, non siamo del tutto certi di voler vedere qualcosa di più su Elden Ring. Nel mentre ci avviciniamo alla Gamescom e prendiamo in considerazione l'idea che vi sia un qualche nuovo trailer pronto ad attenderci, cominciamo a pensare che forse sarebbe meglio se così non fosse.

E non intendiamo dire che non guarderemmo l'ipotetico nuovo filmato di Elden Ring. Intendiamo che non vogliamo proprio che venga pubblicato, per non cadere in tentazione e per non sentire gli altri parlarne. Sappiamo che è egoistico pretendere che l'intero mondo faccia a meno di qualcosa che desidera, ma così è. Inoltre, riteniamo che sarebbe meglio per tutti se non ci fossero altre informazioni sul gioco.

Sì, Elden Ring deve essere pubblicizzato, se ne deve parlare, ma per quello possono bastare un po' di banner online e il trailer dell'E3 2021 (che oramai abbia riguardato troppe volte) ripetuto ancora e ancora nelle pubblicità di YouTube. Non ha però estremo bisogno di nuove presentazioni e soprattutto il giocatore non ha bisogno di scoprire altro.

Il trailer dell'E3 2021 ci ha presentato dopotutto l'atmosfera di gioco, ci ha fatto capire che grossomodo il combattimento è più vicino alla scuola Dark Souls e che a quella Sekiro (pur vero che anche in Elden Ring vi sarà un qualche tipo di stealth) e ci ha confermato che ci saranno grosse mostruosità pronte a farci a pezzi, che sono metà del pacchetto di Miyazaki&Co. Tutto questo potrebbe anche essere più che sufficiente per decidere l'acquisto, soprattutto sommato al fatto che - dai tempi di Demon's Souls - Miyazaki non ne sta sbagliando una in termini di stile e design (avrebbe gradito meno problemi tecnici, ma va be'). E se vi fossero alcuni dubbi, basterebbe attendere le recensioni, che esistono per un motivo.

Elden Ring: l'Interregno sarà dominato da un grande albero lucente

Vedere altro gameplay di Elden Ring sembra solo un modo per rovinarsi l'esperienza finale che già abbiamo deciso di giocare. Potremmo dirlo di qualsiasi gioco, ovviamente, ma in questo caso è leggermente diverso, almeno secondo il nostro punto di vista. Tra i molti pregi delle opere di Miyazaki, c'è una caratteristica magnificamente espressa che è sempre la nostra preferita: il senso di scoperta (che ovviamente non è esclusiva dei migliori souls-like, pensate anche solo a Breath of the Wild).

Pur vero che tutti i (buoni) giochi ci fanno venire voglia di vedere cosa sta per succedere, nelle opere di Miyazaki l'esplorazione e la scoperta di nuovi nemici, oggetti o ambienti hanno un gusto diverso. Il non sapere cosa ci aspetta va infatti di pari passo con la difficoltà che caratterizza i souls-like e rende ogni piccolo passo in avanti veramente frutto del nostro impegno e delle nostre capacità.

Tra tutti i giochi, i generi e gli stili, un buon souls-like è quello che sa più di tutti soddisfare quel desiderio di scoperta. Forse, solo i migliori metroidvania 2D ci soddisfano allo stesso modo. Ovviamente si tratta di una sensazione soggettiva, ma siamo certi di non essere gli unici a provare questi sentimenti. Inoltre, pensiamo (speriamo?) che Elden Ring ci farà vivere di nuovo tale esperienza.

Elden Ring: i boss promettono di essere enormi e spaventosi

Per far sì che sia completamente pura, questa esperienza non deve essere "contaminata" da una presentazione completa del gameplay: vedere anche solo un'area di gioco sarebbe un male. Lo ripetiamo, basterebbe non guardare l'ipotetico filmato, ma sappiamo bene che non resisteremmo e insieme a noi molti altri giocatori cederebbero alla tentazione. Quindi, in maniera estremamente egoistica, speriamo che nulla venga pubblicato.

Tra l'altro, non pubblicare un video di gameplay completo prima dell'uscita sarebbe una mossa incredibile da parte di FromSoftware: sarebbe come se Miyazaki dicesse al mondo "Elden Ring è così bello che non ve lo devo nemmeno dimostrare".

Ovviamente, con questo pezzo, abbiamo esagerato i toni, abbiamo estremizzato il concetto, ma l'idea di fondo è vera: alle volte l'hype non paga e bisogna avere il coraggio di approcciarsi a un'opera d'arte e d'intrattenimento senza avere un'idea precisa di quello che avremo tra le mani. Oppure pensate che sia sempre meglio scoprire il più possibile di un gioco prima di provarlo? In ogni caso, prima di comprare un gioco leggete le recensioni, eh. Sul serio.