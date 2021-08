Xbox: la licenza Unity Pro sarà a pagamento, mentre è gratis per PS5 e Nintendo Switch

Unity ha recentemente cambiato i termini di utilizzo del suo celebre motore di sviluppo. In base a queste novità sarà necessario comprare una licenza Pro o una Preferred Platform License Key per poter sviluppare e pubblicare giochi su Xbox. Su PS5 e Nintendo Switch, invece, non sarà necessario possedere questa licenza.

Questa differenza sembra sia dovuta ad una diversa politica da parte delle tre aziende che sul lungo periodo potrebbe rallentare l'arrivo di giochi indipendenti su Xbox. A quanto pare, infatti, Sony e Nintendo "offrono" questa licenza da 1800 dollari ai loro sviluppatori, mentre Microsoft non offre questo privilegio.

Un portavoce di Unity ha detto a Gamasutra chea partire dalla versione 2021.2 del motore di gioco ci sarà questo cambiamento, perché "sviluppare per le console è un'impresa complessa per qualsiasi studio e Unity ha sempre raccomandato Unity Pro per lo sviluppo su queste piattaforme".

Gli studi che, invece, stanno utilizzando una versione precedente del motore grafico non avranno bisogno di quella licenza in questo momento. Microsoft ha confermato il cambiamento, ma non ha detto se ha intenzione o meno di allinearsi ai due concorrenti in modo da offrire la licenza Pro a tutti coloro che svilupperanno su Xbox.

Il logo di Unity

"Continueremo a lavorare con i nostri partner di sviluppo e fornitori di motori, tra cui Unity, per determinare come supportare al meglio i creatori su Xbox", ha detto un portavoce di Microsoft. "Siamo profondamente impegnati con gli sviluppatori indipendenti assicurando loro un chiaro percorso per avere successo su Xbox e Windows."