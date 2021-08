Back 4 Blood: la beta gira a 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X, stando a un'analisi

Secondo la videoanalisi di ElAnalistaDeBits la beta di Back 4 Blood gira a 4K e 60 fps sia su PS5 che su Xbox Series X.

La beta del nuovo sparatutto di Turtle Rock Studios è disponibile da poche ore su tutte le piattaforme (a proposito, Multiplayer.it sta regalando delle chiavi omaggio), dando modo così ai giocatori di testare con mano le modalità PvE e PvP. E ovviamente anche di farsi un'idea sul comparto tecnico di Back 4 Blood.

Stando le analisi del canale YouTube, le performance su PS5 e Xbox Series X sono piuttosto simili, con entrambe le console che fanno girare il gioco a 60 fps alla risoluzione 4K. Stesso framerate anche per Xbox Series S, ma in questo caso con la risoluzione dinamica che scende a 1296p. Ovviamente la versione PC risulta potenzialmente la migliore grazie alle opzioni per il FOV, filtro anisotropico e occlusione ambientale.

Vi ricordiamo tra il 12 e il 16 agosto ci sarà una seconda fase di beta di Back 4 Blood e sarà aperta a tutti. Intanto la beta è un successo su PC ed è nella top 10 dei titoli più giocati.