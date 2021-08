Back 4 Blood: chiavi per la beta in regalo per gli utenti di Multiplayer.it

Volete provare Back 4 Blood, l'atteso sparatutto cooperativo di Turtle Rock Studios? Benissimo, perché abbiamo la possibilità di regalare chiavi per entrare prima nella beta del gioco. Come fare? Innanzitutto bisogna riscattare un codice a questa pagina.

ATTENZIONE, IL CODICE SARÀ UTILIZZABILE SUL SITO WARNER BROS SOLO DAL 5 AGOSTO.

Una volta ottenuto il codice, salvatelo da qualche parte, perché il 5 agosto dovrete andare sul sito www.back4blood.com/VIP dove dovrete innanzitutto verificare l'età. In seguito bisognerà accedere all'account WB Games. Come sempre se si ha un account dovrete utilizzare le vostre credenziali, altrimenti occorrerà iscriversi coi propri dati.

Una volta che avrete creato l'account o effettuato l'accesso, selezionate IMPOSTAZIONI ACCOUNT dal menu in alto.

Iscriversi alla beta di Back 4 Blood

E in seguito bisogna inserire il codice ricevuto nella sezione RISCATTA UN CODICE delle IMPOSTAZIONI ACCOUNT.

Dove riscattare il codice

Dopo aver inserito le vostre informazioni, si aprirà la pagina della Beta di Back 4 Blood e vi sarà chiesto di SELEZIONARE LA VOSTRA REGIONE. In questo caso, l'ITALIA

Una volta selezionata la nazione, dovrai cliccare sul tasto ACCETTA E CONTINUA sotto l'accordo della Beta.

Infine vi sarà chiesto di scegliere la PIATTAFORMA.

Quando avrete completato questi passaggi, raggiungerete la pagina del vostro CODICE DI GIOCO e il gioco apparirà sull'Account WB Games. Ora potrete riscattare il vostro CODICE DI GIOCO nel negozio ufficiale della piattaforma che avete scelto (STEAM, Xbox o PlayStation).

Le chiavi sono esaurite? Seguiteci sui social e su Twitch, ne abbiamo delle altre da distribuire!

Avete perso o non ricordate più il codice? Allo stesso indirizzo di prima potrete recuperarlo senza sforzo. Ricordatevi che ogni codice vi consentirà di invitare altri 3 amici nella beta!