Call of Duty Warzone e Cold War: trailer Stagione 5 ci mostra il nuovo operatore

Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone si avvicinano alla Stagione 5. Activision e Treyarch hanno pubblicato anche un nuovo trailer cinematico che ci permette di vedere un nuovo operatore. La Stagione 5 farà continuare l'attuale linea narrativa dedicata alla Guerra Fredda. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il trailer della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e COD Black Ops Cold War ci permette di vedere un personaggio femminile misterioso che indossa una benda su un occhio. La donna dà il via a una trasmissione che prende il controllo delle menti delle persone: probabilmente, è tutto a servizio dei piani di Stitch.

Pare inoltre che ci sarà un altro operatore del team di Woods. L'ambiente mostrato nel filmato, la Stazione di ascolto Echelon della NATO in Germania, sarà probabilmente la base delle nuova mappa multigiocatore. Per il momento questo è quanto possiamo desumere dal trailer della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e COD Cold War.

Secondo i rumor, la Stagione 5 del battle royale sarà anche lo spazio scelto da Activision per annunciare il prossimo capitolo della saga: ecco i dettagli su periodo e modalità di annuncio indicate da un sito specializzato su COD. Ovviamente per ora è un rumor, ma siamo certi che i fan di Call of Duty Warzone lo sperano. Sempre riguardo la Stagione 5, come potete vedere nel tweet qui sotto, sembra che l'immagine teaser includa un riferimento al prossimo gioco.

Secondo la traduzione di Google, i kanji sullo sfondo affermano "Vanguard sta arrivando": Vanguard è il nome del prossimo capitolo, secondo i leak. La stagione 5 di Call of Duty Warzone e Cold War sarà attiva dal 12 agosto: non manca quindi troppo all'arrivo di novità.

Pare inoltre che Activision Blizzard sia al lavoro su un nuovo titolo mobile dedicato a Call of Duty.