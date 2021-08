FIFA 22 Pro Club: svelati tutti i 26 vantaggi per potenziare il proprio giocatore

Electronic Arts Sports ha pubblicato un nuovo Pitch Notes dedicato a FIFA 22 nel quale presenta tutte le novità della modalità Pro Club e ha parlato in modo approfondito dei vantaggi (o perk, in inglese). Ecco tutti i vantaggi disponibili e i loro utilizzi.

I vantaggi sono un modo per migliorare il proprio giocare in FIFA 22 Pro Club. Ogni giocatore parte con uno slot vantaggi libero che può essere riempito con uno dei tre perk iniziali. Ogni livello ricompenserà con almeno un vantaggio (al livello 9 e 19 se ne ottiene uno in più). Al livello massimo si avrà accesso a un totale di 26 diversi perk e tre slot.

I vantaggi di FIFA 22 Pro Club sono divisi in quattro categorie: