FIFA 22: trailer gameplay presenta la tecnologia HyperMotion

EA ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a FIFA 22 e, più precisamente, alla nuova tecnologia HyperMotion che promette di cambiare il modo in cui FIFA si presenta al pubblico. Questa funzionalità, badate bene, è esclusiva delle versioni di nuova generazione e utilizza Machine Learning per potenziare il gioco.

I giocatori di FIFA 22 ora cambieranno il passo in relazione alla loro posizione rispetto alla palla e nuove animazioni renderanno ancora più realistico il modo in cui passaggi e tiri vengono controllati dai giocatori. I portieri, inoltre, reagiranno in modo nuovo all'azione di gioco, con anche una nuova intelligenza artificiale dedicata agli attaccanti che attaccheranno gli spazi, mentre i difensori giocheranno come un sol uomo. Si parla di un numero di decisioni prese dall'IA per secondo pari a sei volte in più rispetto al passato.

FIFA 22

Una grande differenza di FIFA 22 è che invece di registrare le azioni di singoli giocatori, gli esperti di mocap hanno registrato tutti e 22 i giocatori in contemporanea mentre giocano assieme nel campo da calcio. Si parla di oltre 4.000 nuove animazioni. I giocatori si indicheranno a vicenda e reagiranno all'azione di gioco in modo più realistico. Anche il pallone reagisce al terreno e all'aria in modo ancora più credibile rispetto al passato. Non mancheranno anche nuove opzioni per la creazione di tattiche.

Vi segnaliamo anche che la telecronaca italiana di FIFA 22 è affidata a Lele Adani e Pierluigi Pardo.