Epic Games Store: giochi gratis del 5 agosto 2021 annunciati

Dopo aver reso disponibili i nuovi giochi gratis odierni, Epic Games Store ha anche svelato quali saranno i videogiochi in regalo la prossima settimana, ovvero il 5 agosto 2021. Si tratta di A Plague Tale Innocence e Speed Brawl. Ecco tutti i dettagli.

A Plague Tale Innocence è un gioco d'avventura-stealth in terza persona nel quale seguiamo la storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo in un tormentato viaggio nell'epoca più nera di sempre. In fuga dall'Inquisizione, circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l'uno dell'altra. Lottando contro ogni probabilità per la propria vita, si batteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato.

A Plague Tale Innocence: Amicia

Il secondo gioco gratis dell'Epic Game Store del 5 agosto 2021 è Speed Brawl. Si tratta di un gioco di combattimento 2D nel quale si deve combattere mantenendo il ritmo. Si deve aumentare il proprio contatore delle combo e attivare così poteri speciali. Sono disponibili sei personaggi con uno stile unico, multigiocatore locale e online cooperativo e varie leghe da affrontare anche da soli.

Speed Brawl

Infine, vi ricordiamo che potete trovare i giochi gratis PC di oggi a questo indirizzo.