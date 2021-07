Epic Games Store: giochi gratis PC del 29 luglio 2021 disponibili, link download

Oggi è giovedì e questo significa che sono disponibili i nuovi giochi gratis PC dell'Epic Games Store. Il 29 luglio 2021 ci offre due titoli molto diversi tra loro: Morthergunship e Train Sim World 2. Vediamo tutti i dettagli sui due videogiochi, compreso il link download e i requisiti minimi e consigliati.

Prima di tutto, se volete reclamare i vostri giochi gratis PC dell'Epic Games Store del 29 luglio 2021 dovete andare sul sito nel negozio online di Epic Games a questo indirizzo; oppure potete utilizzare direttamente il launcher per ottenere l'accesso ai due titoli. Vi ricordiamo che saranno disponibili solo fino al 5 agosto 2021.

Mothergunship

Mothergunship è il primo dei giochi gratis PC dell'Epic Games Store dell 29 luglio 2021. Si tratta di uno sparatutto in prima persona in stile bullet hell nel quale potremo creare armi mostruose per distruggere la Mothergunship. Preparatevi per un gioco d'azione al cardiopalma.

Ecco i requisiti minimi di Mothergunship:



Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 750 Ti 2GB / AMD Radeon R7 265

DirectX: Versione 11

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati di Mothergunship:



Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Ecco la nostra recensione di Mothergunship.

Train Sim World 2

Il secondo gioco gratis PC dell'Epic Games Store del 29 luglio 2021 è Train Sim World 2. Si tratta di un simulatore di treni che ci permette di guidare sulla ferrovia interurbana tedesca ad alta velocità, non manca inoltre la metropolitana di Londra. Il gioco include licenze ufficiali, ricreate in modo autentico: noi saremo nella cabina di comando!

Ecco i requisiti minimi di Train Sim World 2:



Sistema operativo: 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 / 8.1 o Windows 10

Processore: Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz o AMD Ryzen 5 1500X @ 3.7 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti o AMD Radeon R9 270 con 2 GB VRAM o superiore (AMD Max Supported Driver 20.4.2)

DirectX: Versione 10

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisti consigliati di Train Sim World 2:



Sistema operativo: 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8 / 8.1 o Windows 10

Processore: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz o AMD Ryzen 7 1700 @ 3.8 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 480 con 4 GB VRAM o superiore (AMD Max Supported Driver 20.4.2)

DirectX: Versione 10

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis PC dell'Epic Games Store del 29 luglio 2021? Vi interessano? Ecco infine quali sono i giochi che saranno disponibili dal 5 agosto 2021.