Ghost of Tsushima: l'espansione Isola di Iki potrebbe durare meno del previsto

Tramite la nostra intervista con Sucker Punch, abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli legati a Ghost of Tsushima Director's Cut e alla sua espansione dedicata all'Isola di Iki. Tra i vari dettagli c'è stato modo di scoprire che la longevità del DLC potrebbe essere inferiore a quanto previsto inizialmente.

Secondo quanto indicato da un tester poco tempo fa, infatti, si era supposto che l'Isola di Iki avrebbe richiesto anche 15-20 ore per il completamento. Sucker Punch, però, ci ha svelato che "In termini di densità del contenuto e quantità di tempo di gioco, l'espansione Iki Island è a grandi linee paragonabile a un singolo atto del gioco base. In particolare il riferimento è alla regione di Izuhara, il primo atto". In altre parole, si parla di un tempo di gioco tra le 5 e le 10 ore.

Ghost of Tsushima Director's Cut

I membri di Sucker Punch hanno però lasciato intendere che potrebbe esserci un qualche tipo di sorpresa: "abbiamo realizzato un mix di narrativa lineare e non lineare e ci puntiamo molto. D'altra parte la storia in un gioco open world non è solo la nostra storia, di chi la scrive, ma anche la storia del giocatore che la sperimenta e abbiamo spinto i nostri tool e le nostre idee verso nuove direzioni".

Hanno anche aggiunto che "i giocatori potranno aspettarsi moltissime attività e tipologie di quest di cui sono fan, ma anche una manciata di robe nuove che non hanno mai visto prima". Per il momento non sappiamo esattamente quanto ci attende in Ghost of Tsushima Director's Cut, ma le parole degli sviluppatori ci hanno incuriosito.

Abbiamo inoltre anche scoperto perché il lip-syncing giapponese è solo su PS5.