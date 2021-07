PS5: guida all'installazione di un SSD M.2 e i migliori modelli ora sul mercato

Andiamo dunque a vedere nel dettaglio quali SSD M.2 sono compatibili con PS5, come installare e formattare un SSD M.2 nella console, come installare e spostare i giochi sulla memoria aggiuntiva ed infine troverete alcuni dischi a stato solido che abbiamo selezionato per voi.

Insieme ad essa è stata pubblicata anche una guida dettagliata sull'installazione di questa memoria interna aggiuntiva per rendere la procedura facile anche agli utenti meno esperti. Ci teniamo a sottolineare ancora una volta che la possibilità di espandere la memoria interna è attualmente limitata ai beta tester, affinché Sony possa perfezionare tale funzione per poi renderla disponibile a tutti.

Se possedete una PS5 , grazie all'ultimo firmware beta potete finalmente utilizzare lo slot di espansione della memoria interna presente nella console. La macchina da gioco è stata progettata con un alloggiamento aggiuntivo per gli SSD M.2 compatibili , in modo da permettere agli utenti di aggiungere dello spazio d'archiviazione al disco a stato solido da 825 GB già presente all'interno. Sony ha rilasciato una lista di specifiche tecniche piuttosto dettagliate che definiscono i requisiti minimi per le memorie da poter inserire nella PS5.

In seguito all'installazione fisica di quest'estensione di memoria, il disco SSD M.2 verrà formattato dalla console, quindi assicuratevi di effettuare un backup dei dati contenuti all'interno perché li perderete tutti. Vi invitiamo inoltre a proseguire con la lettura di questo speciale per scoprire quali SSD M.2 sono effettivamente compatibili con PlayStation 5, in quanto Sony ha rilasciato delle specifiche molto precise sui modelli supportati dalla console.

Andiamo a vedere nel dettaglio la procedura d'installazione del SSD M.2 all'interno della PS5. Se per qualche ragione avete già installato un SSD all'interno della vostra console, prima di aggiornare la console al firmware che garantisce la compatibilità con questo dispositivo, dovete rimuovere l'unità a stato solido per poi proseguire con la guida sottostante.

Per installare i giochi direttamente sulla nuova unità di memoria SSD M.2 appena inserita nella console PS5, vi basterà andare su Impostazioni > Memoria d'archiviazione > Posizione di installazione e selezionare la nuova unità a stato solido come destinazione predefinita. Volendo invece trasferire i giochi dalla memoria interna all'SSD M.2 aggiuntivo, vi basterà andare nella Libreria giochi.

In seguito vi elenchiamo tutte le specifiche tecniche richieste per poter utilizzare l'SSD M.2 come memoria aggiuntiva di PS5.

Questa richiesta è probabilmente dovuta allo spazio ristretto e poco ventilato che ospita la memoria aggiuntiva, quindi serve necessariamente un dissipatore per non farla riscaldare oltre il limite consentito dall'hardware, pena un degradamento delle velocità di lettura e scrittura. Sony ha specificato inoltre che le prestazioni nei giochi installati sull'unità aggiuntiva di memoria potrebbero avere delle prestazioni diverse a seconda del modello scelto.

Sony ha fornito delle specifiche piuttosto dettagliate per quanto riguarda gli SSD M.2 che possono essere installati all'interno di PS5. Tra queste spicca indubbiamente la necessità di avere un'interfaccia PCIe di quarta generazione con una velocità di lettura pari almeno a 5.500 MB/s. Inoltre, Sony richiede la presenza di un dissipatore passivo per l'SSD M.2 in modo da poter disperdere facilmente il calore generato durante l'utilizzo.

I migliori SSD M.2 per PS5

Di seguito dunque i migliori modelli di SSD M.2 PCIE 4 da poter acquistare per PS5.

Seagate FireCuda 530 SSD

Seagate FireCuda 530 SSD M.2

Sony ha confermato ufficialmente la compatibilità con gli SSD M.2 di Seagate, in particolare con i modelli FireCuda 530. Le opzioni d'acquisto offerte da Seagate sono le seguenti: 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB a seconda delle vostre esigenze. I prezzi invece partono da circa 150€ su Amazon fino ad arrivare a 999€ su Amazon per il modello più capiente. La velocità di lettura è piuttosto elevata, infatti raggiunge fino a 7.300 MB/s, ben superiori ai 5.500 MB/s richiesti dai requisiti minimi di Sony. Questo SSD è dotato inoltre del dissipatore di calore richiesto dalle specifiche tecniche di Sony.

Western Digital Black SN850

Western Digital Black SN850 SSD M.2

Un'altra valida alternativa è indubbiamente l'SSD M.2 Western Digital Black SN850. Questo modello ha il dissipatore incorporato per soddisfare i requisiti di Sony. Garantisce inoltre una velocità in lettura pari a 7.000 MB/s. L'unità a stato solido di Western Digital è disponibile nelle versioni a partire da 500 GB a 190€ su Amazon fino ad arrivare a 2 TB a 555€ su Amazon di spazio d'archiviazione. Le dimensioni complessive del prodotto sono compatibili con lo slot d'espansione presente nella PS5.

Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000S

Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000S SSD M.2

Terza opzione che vogliamo segnalarvi per la vostra memoria aggiuntiva da installare nella PS5 è questo Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000S. Disponibile esclusivamente nella versione da 1 TB ad un prezzo di 220€ su Amazon, questo SSD M.2 offre una velocità in lettura pari a 7.000 MB/s. Le dimensioni del prodotto si adattano perfettamente all'alloggiamento di memoria nella PS5. Comprende anche il dissipatore richiesto dalle specifiche tecniche per poter garantire temperature adeguate anche nelle sessioni prolungate di utilizzo.

Samsung 980 Pro

Samsung 980 Pro SSD M.2

Samsung è sempre stato un ottimo produttore di SSD, sia quelli in formato SATA che M.2. Il modello Samsung 980 Pro soddisfa a pieno tutte le specifiche richieste da Sony per il funzionamento nelle PS5. La velocità di lettura infatti raggiunge ben 7.000 MB/s, leggermente inferiore rispetto al modello Seagate proposto in precedenza. Lo potete trovare con i seguenti tagli di memoria: 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB con il prezzo che parte da 79€ su Amazon per il modello da 250 GB fino ad arrivare a circa 405€ per il modello da 2 TB su Amazon. In questo caso il dissipatore richiesto non è presente sull'unità a stato solido, quindi dovrete acquistarlo separatamente.

Sabrent Rocket 4.0 Plus

Sabrent Rocket 4.0 Plus SSD M.2

Infine come ultimo modello consigliato vi proponiamo il Sabrent Rocket 4.0 Plus. Questo SSD è privo del sistema di dissipazione richiesto, garantisce però le prestazioni sufficienti per soddisfare i requisiti minimi richiesti da Sony. La velocità di lettura infatti tocca i 7.000 MB/s e le sue dimensioni si adattano perfettamente allo slot interno della PS5. Potete acquistarlo con una capacità interna da 1 TB, 2 TB e 4 TB, con un prezzo a partire da 219€ su Amazon per il modello da 1 TB fino ad arrivare a 999€ su Amazon per il modello da 4 TB.