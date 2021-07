State of Decay 3 utilizzerà l'Unreal Engine 5? Undead Labs sta cercando specialisti

In base a delle recenti offerte di lavoro pubblicate direttamente sul sito ufficiale di Undead Labs emerge che lo studio starebbe utilizzando l'Unreal Engine 5 per creare l'esclusiva PC e Xbox Series X|S State of Decay 3.

Uno degli aspetti sui quali la serie di State of Decay non ha mai brillato è il comparto grafico. Undead Labs, infatti, di è concentrata sui numeri, sulle interazioni e sulla libertà, non spingendo al massimo sulla qualità grafica. Questo elemento, però, potrebbe cambiare presto dato che lo studio sarebbe al lavoro sull'ultima versione del motore grafico proprietario di Epic Games.

Questo non dovrebbe essere una sorpresa, d'altra parte l'UE4 è uno degli strumenti di sviluppo più diffusi dell'intera industria, ma fa capire come lo studio stia utilizzando tutte le tecnologie più moderne per il nuovo capitolo della sue serie.

Nello specifico, sul sito di reclutamento di Undead Labs emerge che sono alla ricerca di un Sound Designer da integrare nel team di State of Decay 3. Uno dei suoi compiti sarà quello di "collaborare con i nostri Technical Sound Designer per implementare l'audio attraverso Blueprints (UE5). Ovvero un sistema di azioni predefinite da programmare all'interno del gameplay.

Uno scorcio di State of Decay 3

State of Decay 3 non ha ancora una data di lancio predefinita, ma uscirà su PC e Xbox Series X|S anche attraverso l'Xbox Game Pass.