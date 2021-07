Marvel's Avengers: data di uscita dell'espansione su Black Panther e weekend gratuito annunciato

Square Enix ha annunciato due grandi novità per Marvel's Avengers. La prima è che l'espansione dedicata a Black Panther, chiamata Guerra per il Wakanda, uscirà il prossimo 17 agosto e sarà introdotta il giorno prima da un nuovo War Table. La seconda novità è che questo weekend il gioco sarà gratuito su PlayStation, PC e Stadia.

L'espansione Guerra per il Wakanda è un update gratuito che aggiunge Black Panther, il terzo nuovo supereroe giocabile, due nuovi cattivi, un nuovo ambiente da esplorare, nuovi nemici, l'avamposto Birnin Zana, nuove missioni Zona di atterraggio e settore pericoloso a giocatore singolo o multigiocatore, e altro ancora, introducendo il maggior numero di nuovi contenuti di Marvel's Avengers dalla pubblicazione del gioco.

Questa nuova espansione sarà introdotta da un War Table di Marvel's Avengers che sarà trasmesso lunedì 16 agosto alle 19:00 sul canale Twitch di Crystal Dynamycs. Il War Table mostrerà cosa sta per arrivare in Guerra per il Wakanda.

Black Panther e i suoi alleati in Marvel's Avengers.

Per festeggiare il weekend di accesso completo inizierà domani e durerà fino al 1° agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, PC (tramite Steam) e Stadia. In questo frangente saranno disponibili diverse promozioni a tempo limitato, compreso un bonus del 400% d'esperienza, sconti del 50% nello store del gioco e il ritorno dell'evento Anomalia tachionica.

Chiunque vorrà provare il gioco completo dovrà soltanto scaricarlo dal negozio digitale della propria piattaforma. Al termine del periodo di accesso completo, i giocatori che acquisteranno il gioco potranno mantenere tutti i progressi di gioco e gli acquisti sulla stessa piattaforma utilizzata. Inoltre, il gioco è attualmente scontato del 40%. Una simile opportunità di provare gratuitamente Marvel's Avengers sarà disponibile anche sulle console Xbox nei prossimi mesi.