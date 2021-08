Nintendo Switch vende meno nel 2021 rispetto al 2020 nei mercati europei, come era prevedibile

GSD ha pubblicato i nuovi dati di mercato per i territori EMEAA (Europa Medio Oriente, Africa, Australia e parte dell'Asia) per i primi sei mesi del 2021, svelando i risultati finanziari hardware delle principali aziende videoludiche. Grazie alle informazioni possiamo scoprire che Nintendo Switch sta vendendo meno in questo 2021 rispetto alle prima metà del 2020, come era lecito aspettarsi.

Precisamente, parliamo di un -26% rispetto alla prima metà del 2020. Il calo non è una sorpresa, come detto, in quanto lo scorso anno Nintendo Switch ha visto vendite record grazie all'inizio delle quarantene che hanno spinto molti ad acquistare nuovi device da gioco. Facendo un confronto più "onesto", possiamo vedere che, rispetto alla prima metà del 2019, le vendite di Nintendo Switch sono aumentate del 38% in questa prima metà del 2021.

Nintendo Switch proporrà un nuovo modello

Inoltre, Nintendo Switch - pur dopo il calo - è la console più venduta nei territori di riferimento di questi dati, sempre per il periodo gennaio - giugno 2021. Si tratta di un risultato notevole, soprattutto considerando che ha dovuto scontrarsi con le nuove macchine da gioco di Sony e Microsoft, PS5 e Xbox Series X|S.

Possiamo quindi concludere che Nintendo Switch continua a essere un successo. Infatti, Zelda Skyward Sword HD e Switch continuano a dominare in Giappone. Rimanendo in tema, sappiate che se Switch si scalda troppo in estate, Nintendo consiglia di usare l'aspirapolvere.

Infine, vi ricordiamo che è in arrivo Nintendo Switch OLED che abbiamo provato con mano: le nostre impressioni. Se volete acquistarla, sappiate che i bagarini vendono il preorder della console a 930 euro.