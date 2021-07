Switch si scalda troppo in estate? Nintendo dice di usare l'aspirapolvere

L'estate piace a tutti (o quasi), ma di certo non è la stagione preferita delle console. Le nostre macchine da gioco producono notevoli quantità di calore e trovarsi in una stanza calda non le aiuta affatto. In Giappone, inoltre, è alquanto umido in questo periodo, quindi il rischio di surriscaldamento è serio, anche per una console piccola come Nintendo Switch. Come risolvere? L'assistenza ufficiale suggerisce di usare l'aspirapolvere.

L'account Twitter ufficiale del servizio clienti giapponese di Nintendo ha infatti pubblicato una serie di istruzioni, tradotto in inglese da Dualshockers. La testata riporta le seguente parole: "Se usi il tuo Nintendo Switch in un ambiente caldo, la temperatura della console potrebbe salire. Dovresti giocare tra una temperatura di 5 e 35 gradi Celsius. Inoltre, se la bocchette d'areazione sono bloccate, la temperatura della console potrebbe salire. Fai attenzione a non ostruirle."

"Se il tuo Nintendo Switch dovesse surriscaldarsi, entrerebbe in automatico in modalità riposo come misura protettiva. Se giochi in modalità televisiva, per favore posiziona il dock in modo tale che il calore non si accumuli facilmente. Se oggetti estranei come della polvere entrassero nelle bocchette d'areazione, rimuovili con l'aspirapolvere. Per questioni di sicurezza, non tentare di smontare la console".

Si tratta di un suggerimento molto semplice e comprensibile, anche se alcuni aspirapolvere classici da casa potrebbero non essere adatti al compito. In ogni caso, fate sempre attenzione alle bocchette d'areazione e assicuratevi che non siano ostruite. Far fare una pausa al vostro Nintendo Switch, durante sessioni di gioco molto lunghe, è spesso una buona soluzione per prevenire qualsiasi rischio.

