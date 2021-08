Call of Duty: Activision Blizzard al lavoro su un nuovo titolo mobile

Activision Blizzard ha formato un nuovo studio interno con l'obiettivo di realizzare un titolo mobile della serie Call of Duty non ancora annunciato. La conferma è arrivata da Daniel Alegre, presidente e chief operating officer, durante il recente resoconto finanziario sugli utili del secondo trimestre della compagnia.

A differenza di Call of Duty Mobile, pubblicato per smartphone nel 2019, questa volta Activision non si affiderà a Tencent, ma piuttosto ha creato un proprio studio interno dedicato esclusivamente ai titoli per smartphone e tablet. Dalle dichiarazioni fatte da Alegre inoltre apprendiamo che i lavori su questo nuovo progetto mobile saranno supportati da Beenox e Activision Shangai.

Call of Duty

Attualmente la compagnia sta reclutando nuovi talenti da inserire nei ranghi del nuovo studio, con gli annunci di lavoro che fanno riferimento a come la compagnia punti di "sviluppare i migliori titoli mobile tripla A del mondo". Activision inoltre crede che ci sia l'opportunità di connettere l'ecosistema mobile con quello PC e console. Obiettivi decisamente ambiziosi non c'è che dire, ma per saperne di più di sicuro ci sarà da attendere.

Al contrario l'attesa per i primi dettagli sul prossimo capitolo per PC e console potrebbe essere giunta al termine, visto che periodo e modalità di annuncio di Call of Duty 2021 sono state indicate da un sito specializzato su COD.