Mac Pro: AMD svela le nuove GPU della serie Radeon PRO W600X

AMD ha annunciato la disponibilità di tre nuove GPU della serie AMD Radeon Pro W6000X per Mac PRO: Radeon PRO W6800X, Radeon PRO W6900X e Radeon PRO W6800X Duo.

Mac Pro è nato per performance all'avanguardia e per i professionisti in cerca di un'architettura grafica ad alte prestazioni. Per rispondere a queste esigenze, la serie Radeon PRO W6000X si basa sul processo di produzione a 7nm e sull'architettura AMD RDNA2 con elevata efficienza energetica e alte prestazioni, alimenta un'ampia gamma di flussi di lavoro complessi per la progettazione e la creazione di contenuti professionali, come la realizzazione e l'editing di contenuti video in 8K e HDR.

Mac Pro

Radeon PRO W6800X Duo è una configurazione dual-GPU con tecnologia di interconnessione ad alta velocità di AMD Infinity Fabric, con 64GB di memoria GDDR6 ad alta velocità, larghezza di banda fino a 512GB/s e vanta fino a 30,2 (FP32) teraflop di prestazioni di calcolo.

