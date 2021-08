PlayStation VR 2 su PS5: nuove specifiche tecniche da un leak, reveal nel 2022

Sì, parliamo proprio delle specifiche tecniche di PSVR2 ritenute impressionanti da Digital Foundry , per lo più già riportate a maggio ma con qualche nuovo dettaglio, in particolare le lenti Fresnel OLED e i sensori touch capacitivi sui controller.

PlayStation VR 2 , il nuovo visore per la realtà virtuale su PS5 , sarebbe stato protagonista di una presentazione a porte chiuse da cui sono spuntate nuove specifiche tecniche e la notizia di un reveal del dispositivo all'inizio del 2022.

Al di là degli aspetti relativi alla componentistica, sembra che dalla presentazione siano venuti fuori anche dettagli relativi in generale alla filosofia che caratterizzerà il nuovo visore VR, a cominciare dal fatto che verrà venduto con i controller in bundle e non da acquistare a parte.

Pare che stavolta Sony voglia focalizzarsi sulla produzione di giochi tripla A per PlayStation VR 2 puntando a un'ambivalenza delle esperienze, che potranno essere fruite in maniera normale su PS5 oppure appunto in realtà virtuale, scaricando solo i dati necessari.

Durante la presentazione non si sarebbe parlato di retrocompatibilità, ma l'azienda avrebbe intenzione di spingere in maniera significativa sulle remaster dei giochi più validi usciti su PlayStation VR. Il reveal di PSVR 2, infine, dovrebbe avvenire all'inizio del 2022.