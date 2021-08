Marvel's Avengers: Black Panther protagonista di un trailer animato

L'espansione Guerra per il Wakanda di Marvel's Avengers sta per arrivare e Square Enix per allietare l'attesa ha pubblicato un trailer animato con protagonista Black Panther.

Il filmato ci parla di T'Chaka, un guerriero fenomenale, degno di impersonare Black Panther. Ma anche un uomo segnato da una terribile tragedia, con la paura costante di essere tradito e di mettere in pericolo le persone a lui care. Sarà in grado di fronteggiare la minaccia rappresentata da Ulysses Klaue?

Lo scopriremo il 17 agosto, giorno di uscita dell'espansione, completamente gratuita, Guerra per il Wakanda di Marvel's Avengers. Oltre ad aggiungere Black Panther come nuovo supereroe giocabile, l'espansione introdurrà due nuovi cattivi, un nuovo ambiente da esplorare, l'avamposto Birnin Zana, nuovi nemici e missioni da affrontare da soli o in multiplayer.

Grazie a questa espansione Square Enix e Crystal Dynamycs dimostrano ancora una volta la volontà di supportare Marvel's Avengers con aggiornamenti costanti e nuovi contenuti. Dal lancio sono stati introdotti ben otto nuovi eroi giocabili e numerose missioni da affrontare da soli o con gli amici, nonché decine di costumi ispirati all'universo dei supereroi di casa Marvel.

Nel frattempo il recente weekend gratuito su PC di Marvel's Avengers è stato un vero successo, con migliaia di giocatori che hanno ripopolato i server.