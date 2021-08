Banners of ruin, la recensione di un gioco di carte strategico interessante

MonteBearo ha creato una nuova iterazione per il genere, un titolo non solo divertente da giocare ma anche estremamente bello da vedere. Scopriamo se riuscirà a salire sul trono nella nostra recensione di Banners of Ruin .

Tra i titoli capaci di toccare vette altissime, introducendo meccaniche interessanti e originali, troviamo sicuramente Slay the Spire , ma anche il più recente Monster Train con le relative espansioni, giochi in grado di rapire gli appassionati con brevi sessioni di gioco ma talmente coinvolgenti da trasformarle poi in partite di ore e ore. Titoli particolari, insomma, ma che della matematica, del calcolo e delle possibilità ne hanno fatto dei pilastri solidi su cui costruire impianti ludici incredibilmente divertenti.

Per gli amanti dei giochi di carte digitali gli ultimi anni sono stati clamorosamente soddisfacenti. Chi è appassionato di giochi competitivi ha visto l'esplosione di fenomeni come Hearthstone , Legends of Runeterra e di Magic: The Gathering Arena , ma c'è una frangia di giocatori a cui la competizione non interessa e preferisce invece rifugiarsi dietro a meccaniche singleplayer, ugualmente impegnative e stimolanti.

Orsi, lupi e manguste sono i nuovi eroi

Ogni razza ha caratteristiche e abilità proprie.

Banners of Ruin ci ha intrigato da subito grazie al suo stile grafico del tutto particolare. Il gioco è ambientato in un universo alternativo medievaleggiante dove l'umanità non esiste e al suo posto la catena evolutiva ha lasciato che fossero orsi, mustelidi e altri animali della foresta ad acquisire una postura eretta e guadagnare l'uso della parola. Il nostro party iniziale, composto da un topino e un Orso Bruno, inizierà così il suo viaggio incredibile tra combattimenti e misteri e noi dovremo saggiamente scegliere le mosse a disposizione tra quelle disponibili per permettergli di superare indenni, o quasi, le varie sfide che gli si porranno davanti.

Mettiamo subito le cose in chiaro, Banners of Ruin è un gioco complesso, soprattutto per chi è alle prime armi con il genere, e cadrete quasi sicuramente durante la prima partita per via delle meccaniche poco amichevoli che da subito tenteranno di mettervi i bastoni tra le ruote. Le azioni a vostra disposizione di attacco, buff e difesa si alternano senza soluzione di continuità nella vostra mano con il passaggio del turno, ma la reale complessità si trova nel riuscire a sopravvivere alle varie fasi di gioco nonostante la sorte avversa non sempre vi faccia pescare le azioni di cui avrete bisogno.

Capiterà così di subire danni da cui non ci potrà difendere in alcun modo e l'abilità nel reagire a queste situazioni sfavorevoli sarà la chiave di volta per non farvi fallire miseramente. I danni subiti dal vostro gruppo, purtroppo, si trascinano di combattimento in combattimento e, visto che ne dovrete affrontare a decine prima di trovarvi faccia a faccia con il boss finale, sopravvivere non sarà per nulla scontato, contando anche la morte permanente dei vostri personaggi come malus aggiuntivo da tenere sempre in considerazione.

Il gioco cerca di metterci una pezza offrendo cure sul vostro percorso, ma una decisione in tal senso significherà dover per forza di cose rinunciare ad un altro premio. Tra un duello e l'altro il vostro progresso sarà infatti scandito da tre scelte simultanee, opzioni che solitamente portano ad approfondire la trama, ad ottenere nuove carte o a potenziarle con effetti extra, opzioni tutt'altro che scontate da avere data la gran lungimiranza necessaria per proseguire senza troppi intoppi.

A differenza di altri titoli simili, infatti, abbiamo trovato pochissime opzioni per modificare il mazzo togliendo carte in eccesso, con un rischio concreto di arrivare alla fine della run con un quantitativo eccessivo di carte poco utili o addirittura inutilizzabili rendendo gli scontri ancora più complessi.