New World: data di uscita rimandata, sviluppatori ringraziano i giocatori

New World, il promettente MMORPG di Amazon, è stato posticipato. La data di uscita del gioco è stata rimandata al 28 settembre 2021. Gli sviluppatori hanno anche ringraziato i giocatori per il supporto e il feedback.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, con un lungo messaggio che potete leggere in traduzione qui sotto: "Siamo onorati del supporto che New World ha ricevuto dai giocatori di tutto il mondo durante la Closed Beta. Durante la Beta, più di un milione di avventurieri hanno giocato per più di 16 milioni di ore totali. Grazie al vostro supporto, New World è diventato uno dei giochi più visti su Twitch e uno dei giochi più giocati su Steam. La passione e l'entusiasmo che avete dimostrato per New World convalida il lavoro che abbiamo fatto nell'ultimo anno, migliorando il gioco in base al vostro feedback.

Lungo la strada, ci avete anche dato una tonnellata di feedback che useremo per rendere New World ancora migliore. Vogliamo che il lancio di New World sia un'esperienza piacevole e divertente per tutti i giocatori, e questo significa apportare alcuni miglioramenti basati su ciò che avete provato durante la Closed Beta. Quindi ci prenderemo qualche settimana in più per eliminare i bug, migliorare la stabilità e perfezionare il gioco. La nuova data di lancio globale di New World è il 28 settembre 2021. Non è stata una decisione facile da prendere. Sappiamo che questa non è la prima volta che abbiamo cambiato la nostra data di lancio per perseguire la qualità, e che può essere deludente aspettare un po' di più. Ma vogliamo essere sicuri di consegnarvi il gioco della massima qualità possibile al lancio. Grazie per il vostro supporto e il vostro feedback. Vi ascoltiamo. Ci vediamo in Aeternum."

New World, precedentemente atteso per il 31 agosto 2021, ha vantato 200.000 giocatori contemporanei su Steam: si tratta di un grande successo. Ecco infine il nostro provato della closed beta dell'MMORPG di Amazon.