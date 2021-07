New World: 200.000 giocatori contemporanei su Steam, gioco Amazon ottiene nuovo record

New World, il nuovo MMO di Amazon Games, sta attirando sempre più interesse e ha da poco superato i 200.000 giocatori contemporanei su Steam, secondo quanto indicato da SteamDB. Il record è stato raggiunto il 25 luglio 2021: il gioco è diventato il sesto più popolare sulla piattaforma di Valve.

Ricordiamo che New World è attualmente in beta e sarà disponibile in tale formato fino al 2 agosto. Durante l'ultima settimana, il gioco di Amazon Games è stato in grado di avvicinarsi ai 200.000 giocatori contemperai più volte, con un paio di picchi pari a 190.000 circa. Il picco giornaliero più basso è stato di 126.00 nella giornata di oggi, 26 luglio. Nel complesso, il gioco sta ottenendo successo, come dimostra anche la classifica di vendita di Steam.

New World

Nel nostro articolo del provato, vi abbiamo spiegato che "New World sembra essere un progetto vasto, stratificato, complesso. Un MMO classico, con tutti i vantaggi e le implicazioni che questo comporta. Un progetto ambizioso, e anche per questo ha faticato a vedere la luce, ma che ora sembra essere finalmente pronto per essere lanciato. I giocatori apprezzeranno quello che ha da offrire? È ancora presto per dirlo, ma di carne al fuoco sembra essercene già davvero tanta."

Diteci, cosa ne pensate del gioco di Amazon Games?