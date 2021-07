Red Dead Online: il glitch dei cavalli che sta scatenando il caos ha forse una spiegazione

Red Dead Online è attualmente sconquassato da un glitch legato a dei cavalli. Molto giocatori stanno infatti segnalando che il gioco multigiocatore di Rockstar ha iniziato ad avere problemi dopo l'update Blood Money. Ora, però, pare che i giocatori abbiano una spiegazione al caos nato in Red Dead Online.

Nel caso nel quale non lo sappiate, in Red Dead Online in quest'ultimo periodo ci sono stati vari problemi legati ai cavalli. Alcuni venivano duplicati, altri apparivano come fantasmi nel cielo, alcuni apparivano semplicemente in giro, morti e alle volte senza delle zampe. La cosa è diventata noiosa a causa del fatto che, a volte, i cavalli arrivavano a velocità massima investendo i giocatori. Molti cavalli, però, non sono interagibili e non sono selvatici, in quanto appaiono con sella e accessori.

Un giocatore su Reddit, però, potrebbe aver trovato la risposta al problema. Il glitch di Red Dead Online potrebbe infatti essere causato dalla stalla che potete vedere nel video qui sotto. Come potete vedere, dopo che il giocatore è entrato nella stalla, il cavallo esce da solo senza proprietario.

Il redditor pensa quindi che i cavalli continuino a esistere in Red Dead Online anche dopo che il giocatore si è disconnesso e che appaiano agli altri giocatori in vari formati (volanti, morti...). Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi del giocatore. Dovremo attendere che Rockstar Games risolva il problema.

Tenetevi stretto il cavallo in Red Dead Online

Vi segnaliamo infine che i nuovi driver Nividia GeForce 471.41 sono ottimizzati per Red Dead Redemption 2 con DLSS.