Pokémon: Netflix al lavoro su una serie live-action in stile Detective Pikachu, report

Secondo un nuovo report pubblicato da Variety, Netflix ha in programma una nuova serie live-action dedicata a Pokémon, famosissimo franchise di The Pokémon Company, Game Freak e Nintendo.

Secondo quanto riportato, il progetto Pokémon di Netflix è ancora nelle primissime fasi e non ci sono dettagli disponibili riguardo alla trama. Non sappiamo quindi se si tratterà di una nuova avventura di Ash Ketchum o di altri personaggi. Variety afferma che Joe Henderson si sta occupando della scrittura ed è anche produttore esecutivo. Henderson è attualmente co-showrunner e produttore esecutivo di Lucifer, popolare serie di Netflix, che è vicina all'ultima stagione.

Detective Pikachu è un esempio di Live-action dedicato a Pokémon

Le fonti di Variety affermano che il progetto Pokémon di Netflix è live-action, come detto in apertura: ancora più precisamente, si afferma che dobbiamo aspettarci qualcosa di simile a Detective Pikachu (che non sembra avrà un seguito), il film con Ryan Reynolds (voce di Pikachu) e Justice Smith, arrivato nel 2019.

Variety ha contattato Netflix e Henderson per un commento: attualmente non sono pervenute risposte. Non abbiamo quindi né conferma né smentita. La cosa però non è affatto impossibile. Netflix sta puntando sempre di più sul mondo dell'animazione e sui live-action basati su anime, come quelli di Cowboy Bepop e One Piece, entrambi in programma.

Speriamo di ricevere presto informazioni ufficiali: fino ad allora, il progetto Pokémon live-action di Netflix è da considerarsi solo come un rumor.