Dead Space Remake includerà opzioni di accessibilità, assenti nel gioco originale

In un'intervista a IGN USA, il creative director di Dead Space Remake - Roman Campos-Oriola - ha parlato del "nuovo" gioco di EA Motive e di tutte le novità che saranno introdotte. Tra le varie, si è parlato anche del fatto che ci sarà spazio per nuove opzioni di accessibilità che non erano presenti nel gioco originale.

Roman Campos-Oriola ha affermato: "Un'altra cosa molto importante per noi, che non c'era 12 anni fa... sono tutte quelle opzioni o modi diversi di giocare al gioco, se ne hai bisogno. Tutti questi elementi di accessibilità saranno sicuramente qualcosa di importante per noi in termini di apertura dell'esperienza di Dead Space a un gruppo più ampio di persone che non hanno necessariamente avuto l'opportunità o potuto giocare al gioco quando è uscito."

Dead Space Remake: tutti potranno fare a pezzi i necromorfi

Con il termine opzioni di accessibilità si intende una serie di funzioni per modificare il gioco a livello visivo e sonoro, ad esempio cambiando i colori o la modalità di visualizzazione per aiutare chi ha problemi di vista. Si intende però anche una serie di opzioni per modificare il gameplay, cambiando la potenza dei nemici o la resistenza del personaggio (funzioni in passato legato solo al "livello di difficoltà"). Per ora, però, non sappiamo quali funzioni specifiche saranno incluse in Dead Space Remake.

Un ottimo esempio di un gioco con fantastiche opzioni di accessibilità è The Last of Us Parte 2. Ad esempio, un giocatore non vedente si è commosso per le tante opzioni di accessibilità.