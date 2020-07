The Last of Us 2: il videogioco con le migliori opzioni di accessibilità

Il mercato dei videogiochi è chiaramente cambiato in questa generazione che si sta per concludere. Le profonde e stratificate opzioni di accessibilità di The Last of Us 2 per PS4 sono chiaramente figlie di questi sette anni attraversati con violenza dal Gamergate, dal #metoo, dall'aumento di consapevolezza e rilevanza di tutte le tematiche LGBTQ+ e dall'inasprimento delle battaglie contro ogni forma di discriminazione relativa a razze, idee, religione e qualsiasi altro argomento che possa definire gusti e peculiarità di un essere umano.

Ancora mentre stiamo scrivendo queste lettere, si odono gli echi del caso George Floyd e di tutto il dibattito su quel BlackLivesMatter che ha generato incredibili ripercussioni anche sul mercato dell'intrattenimento che maggiormente ci interessa su queste pagine: il videogioco, già tragicamente piagato dal Coronavirus.

Ma tutta questa consapevolezza sull'importanza delle diversità, sulla tutela del consumatore e dei suoi interessi, sulla voglia viscerale del medium videoludico di diventare inclusivo, di riuscire davvero a coinvolgere ogni persona indipendentemente dalle sue possibilità, capacità e gusti ha avuto delle importanti conseguenze positive. Una su tutte: l'aumento di interesse da parte di sviluppatori e publisher verso opzioni e feature rivolte all'accessibilità, al rendere i giochi alla portata di tutti coloro che per cause genetiche o contestuali, manifestano difficoltà motorie o relative alla percezione di colori e suoni essenziali per poter comprendere a fondo quello che avviene su schermo.

Potremmo quasi dire, rischiando di generalizzare e di essere superficiali, che nel mercato dei videogiochi c'è stato un prima e un dopo il geniale e visionario Adaptive Controller di Xbox e, a nostro parere, non è assolutamente un caso che soprattutto in questa generazione si sia visto un aumento costante di videogiochi contenenti opzioni e settaggi per aiutare e venire incontro alle persone con handicap; per non citare le volte in cui il gioco stesso è focalizzato sul raccontare le disabilità e le conseguenze sulla vita quotidiana.

Anche se l'innovazione hardware è firmata Microsoft - e su questo fronte ci aspettiamo tutti che prima o poi possa arrivare una risposta da Sony - è indubbio come sul fronte software la casa di PlayStation si sia sforzata per implementare nelle sue esclusive, opzioni e funzionalità dedicate all'accessibilità toccando delle vette di eccellenza con il God of War per PS4 o con Marvel's Spider-Man. Ma sarebbe di parte non citare anche il Gears 5 di The Coalition per PC e Xbox One, oppure esponenti multipiattaforma come Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3, Control (sono i primissimi che ci vengono in mente, ma l'elenco potrebbe essere lunghissimo).

Persino software house che storicamente non si sono mai dedicate alla personalizzazione e configurabilità delle proprie interfacce hanno scelto di fare dei clamorosi dietrofront in quest'ultima generazione: su tutte Rockstar con Red Dead Redemption 2. Quella stessa Rockstar che fino a pochissimi anni fa non permetteva neanche di ingrandire i sottotitoli impressi nei suoi giochi.

Quest'oggi il mercato è pronto ad accogliere quello che probabilmente diventerà il prossimo punto di riferimento in merito alle opzioni di accessibilità offerte al giocatore. Un titolo che probabilmente sarà ricordato soprattutto per il suo valore produttivo, per la sua componente tecnologica, per l'incredibile direzione narrativa e per la qualità raggiunta dall'intero pacchetto, più che per le sue opzioni rivolte all'inclusività. E questo è davvero un peccato perché The Last of Us 2 merita sì di essere elogiato, considerato e persino premiato per tutto quello che abbiamo appena scritto, ma dovrà essere ricordato anche e soprattutto per la capacità di Naughty Dog di andare incontro ad ogni possibile disfunzione fisica e cognitiva che può affliggere il videogiocatore moderno.