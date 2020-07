NieR: Automata, A2 prende vita nel cosplay di jaywanmei

NieR: Automata nel giro di brevissimo tempo è diventato un vero e proprio videogioco di culto; sono trascorsi appena tre anni dal suo lancio su PC e PlayStation 4, e i fan continuano a chiedere a Takahisa Taura e Isao Negishi di lavorare ad un sequel. Intanto i cosplay abbondano, come vedrete anche oggi domenica 5 luglio 2020.

Difatti in questo breve articolo vi proponiamo il lavoro della cosplayer jaywanmei, dedicato all'Androide A2 (una volta tanto non si tratta di un cosplay di 2B, ne va preso atto). A2 sembra letteralmente prendere vita, trasportata nel mondo reale da una cura per i dettagli semplicemente perfetta, e da qualche ritocco ad hoc alla fotografia. Non manca la sua arma iconica, e sullo sfondo si intravede una di quelle macchine gigantesche che i giocatori hanno ampiamente massacrato in NieR: Automata.

Cosa ne pensate del cosplay in questione? Vi riportiamo la sua immagine poco più avanti, potete commentarla nell'apposita sezione; ha già superato i 1000 mi piace su Instagram, e per un buon motivo. C'è ancora tempo per suggerirvi di dare un'occhiata, almeno, a questi altri cosplay a tema videogames già presenti sulle nostre pagine: