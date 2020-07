Cyberpunk 2077, l'elenco delle icone attività svelato dalla demo

Sembra che qualcuno abbia pubblicato in rete l'elenco delle icone attività che saranno presenti su Cyberpunk 2077, l'attesissimo RPG sci-fi di CD Projekt. Vale la pena indagare per bene, così da aver presente almeno parte dei contenuti che saranno poi disponibili per tutti dal prossimo novembre 2020.

L'elenco delle icone attività è stato realizzato, secondo l'utente Reddit CheckingIsMyPriority (un nome, una garanzia), da qualcuno che ha giocato alla demo di quattro ore di Cyberpunk 2077. Apprendiamo così che nel titolo saranno presenti le scontate icone dedicate alle missioni principali e secondarie, ma anche quelle delle consegne speciali, dei negozi di vestiti, di ristoranti e negozi legati al cibo, di bar, e anche alcune attualmente incomprensibili. Tutto questo a fronte di qualche rinuncia, per esempio non sarà possibile correre sulle pareti.

Il mondo di gioco di Cyberpunk 2077 sarà quanto mai vivo e pulsante: di cose da fare dovrebbero essercene dietro ogni angolo, e anche sufficientemente variegate. Le icone "Trainers", a detta degli utenti Reddit, potrebbero fare riferimento ad una sorta di luogo in cui sarà possibile aumentare il livello delle proprie abilità, un po' come accadeva su Skyrim. In realtà queste voci acquisiranno un vero senso soltanto più avanti.

Main Job (missione principale)

Side Job (missione secondaria)

Gun For Hire

Search and Recovery

Thievery

Agent Saboteur

SOS

Merc Needed

Special Delivery

Assault In Progress

CyberPsycho Sighting

Clothing Stores

Ripperdocs

Techies

Weapons/Gun Shops

Trainers

Food/Restaurants

Bars

Altre missioni secondarie