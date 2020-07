Cyberpunk 2077: eliminata la possibilità di correre sulle pareti

CD Projekt Red ha tagliato la possibilità di correre sulle pareti in Cyberpunk 2077 per questioni relative al design. In realtà tale caratteristica non era mai emersa chiaramente e non era mai stata mostrata, ma gli sviluppatori ne avevano parlato apertamente nel 2018, in occasione della presentazione del gioco all'E3 di Los Angeles.

In un'intervista rilasciata a PC Gamer, gli sviluppatori polacchi avevano elencato alcune delle caratteristiche chiave di Cyberpunk 2077, comprendendo anche la corsa sui muri: "Ci sono molte armi da fuoco, ci sono coperture, scivolate, corse sui muri e tutte le caratteristiche che abbiamo visto nei più recenti sparatutto in prima persona come Titanfall 2."

A spiegare il perché del taglio è stato il level designer Max Pears ai microfoni di Gamereactor: "Ah, la corse sui muri. L'abbiamo dovuta rimuovere per ragioni di design. Ma i movimenti offrono ancora una grossa flessibilità."

Pears non ha spiegato quali siano questi motivi di design. Sicuramente la possibilità di correre sui muri impone di disegnare i livelli in modo peculiare, come dimostrato proprio dai Titanfall, quindi immaginiamo che se fosse finita in Cyberpunk 2077 avremmo avuto una Night City molto diversa da quella attuale.

Per il resto proprio oggi abbiamo riportato del taglio di un'altra caratteristica accennata, ma non inclusa nel gioco: le metropolitane.

Prima di lasciarvi vi rammentiamo che la data d'uscita di Cyberpunk 2077 è il 19 novembre 2020. Ci giocheremo su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Le versioni per console di nuova generazione usciranno in una fase successiva, ma non hanno ancora una data ufficiale. Da notare che chi acquisterà le versioni PS4 e Xbox One, potrà accedere gratuitamente a quelle PS5 e Xbox Series X.