NEO The World Ends with You: voti delle recensioni internazionali, il gioco convince

Le recensioni di NEO: The World Ends with You sono ora online e avete avuto modo di leggere cosa ne pensiamo noi di Multiplayer. Il gioco di Square Enix ci ha convinti, pur al netto di qualche piccolo difetto, ma cosa ne pensano i critici della stampa internazionale? Ecco i voi delle testate più note.

NEO: The World Ends with You ha ricevuto i seguenti voti nelle recensioni di:



PlayStation Universe: 90

The SixthAxis: 90

TheGamer: 80

IGN USA: 70

Push Square: 70

Game Rant: 60

Come potete vedere, le votazioni di NEO: The World Ends with You sono molti diverse. Passiamo da 90 fino a 60. PlayStation Universe afferma che "NEO: The World Ends with You offre qualcosa di unico, senza però perdere di vista le proprie radici. Un ritmo basso e una storia che si dilunga troppo non impediscono al gioco di essere un GDR delizioso".

NEO: The World Ends with You

Invece, Game Rant, afferma che "NEO: The World Ends With You offre ai giocatori una straordinaria colonna sonora e una tonnellata di contenuti, e una volta che il combattimento scatta, è un divertimento genuino. Tuttavia, giocatori devono investire circa 10 ore prima che il gioco inizi ad essere davvero divertente, e poi devono ancora affrontare la sua ripetitività. Quindi, finché i fan possono sopportare questi problemi, otterranno molte ore di gioco da NEO: The World Ends With You."

Chiaramente, il problema principale di NEO: The World Ends with You è il suo ritmo, che ha pesato in maniera variabile sul voto finale delle varie testate: la media su Metacritic è di 81 in versione PS4 al momento della scrittura. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.