New World è primo nella classifica Steam: ottime vendite in preorder per l'MMO Amazon

New World si è piazzato subito primo nella classifica vendite di Steam, a dimostrazione di come il preorder stia andando davvero molto bene per il nuovo MMORPG di Amazon, con il gioco che occupa entrambe le prime posizioni nelle sue due edizioni.

La classifica, riportata dall'analista di mercato Daniel Ahmad, noto anche come ZhugeEX, si riferisce ai giochi che hanno generato maggiori vendite in dollari, e vede New World dominare ancora in fase di preorder, con l'edizione standard prima e la Deluxe Edition seconda.



È evidente che la fase di beta test, al di là dei misteriosi incidenti con la rottura delle GPU, abbia convinto una grande quantità di giocatori, visto che le due edizioni di New World in preorder sono passate dalle ultime posizioni della top ten alle prime nel giro di una settimana.

Per il resto, Monster Hunter Stories 2 compie il tragitto inverso passando dalla prima all'ottava posizione, F1 2021 mantiene sostanzialmente la stessa collocazione mentre Death's Door debutta in nona posizione, con Days Gone che ricompare in top ten anche grazie agli sconti effettuati nell'ultimo periodo.

Steam top seller - settimana dal 19 al 25 luglio 2021: