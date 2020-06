New World, una data per il lancio della closed beta per il nuovo gioco Amazon

New World ha infine ricevuto una data di lancio precisa per la closed beta, ovvero la nuova fase di test per il gioco Amazon in attesa dell'uscita della sua versione definitiva, che si terrà dunque a partire dal 23 luglio 2020.

Viene dunque precisata l'informazione che era già stata data in precedenza, sul fatto che la beta a numero chiuso fosse prevista per luglio. New World è tornato a mostrarsi la settimana scorsa con un nuovo video di gameplay dal PC Gaming Show 2020, incentrato soprattutto sul sistema di combattimento, che ha consentito di vedere qualcosa di più preciso sulle componenti maggiormente action di questa nuova produzione.

New World ha la data di uscita fissata per il 25 agosto 2020 su PC attraverso Steam e si conferma un gioco decisamente interessante. Si tratta di un MMO ambientato ad Aeternum, l'isola eterna. Qui ci troviamo a dover combattere contro le brutali legioni dei Corrotti, affrontando anche altri giocatori in un MMO open-world ricco di pericoli e opportunità.

Nonostante il contesto multiplayer online, il gioco può essere affrontato in solitaria alla ricerca del proprio sentiero, oppure in compagnia, destreggiandoci tra alleanze e rivalità. Si tratta peraltro di un gioco caratterizzato da un'ambientazione piuttosto particolare, un'isola di un XVII secolo alternativo che, sotto la superficie naturale incantevole, cela delle inquietanti e oscure minacce.

Le caratteristiche storiche dell'ambientazione si fondono dunque con elementi fantastici, in un misto tra ricostruzione del colonialismo europeo e del 1600 e vero e proprio fantasy che promette di essere molto affascinante. Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di New World con tutte le informazioni.