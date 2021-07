Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo film della serie, informazioni in video

Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo film legato alla celebre serie Dragon Ball, che è stato presentato un po' più nel dettaglio durante il Comic-Con@Home 2021, come visibile nel video riportato qui sotto dall'evento.

È dunque questo il nuovo film previsto per il 2022 che era emerso lo scorso maggio, il nuovo lungometraggio che vede il coinvolgimento diretto da Akira Toriyama dopo Dragon Ball Super: Broly, film precedente a cui questo si riferisce in termini di stile e tipologia di produzione.

Pan nel nuovo design di Dragon Ball Super: Super Hero

Non sono stati riferiti dettagli precisi per quanto riguarda storia, trama ed evoluzione dei personaggi, ma alcune caratteristiche sono emerse per quanto riguarda piccole variazioni applicate al design dei personaggi come Piccolo, Pan e Crilin, oltre ad alcuni dettagli sulle ambientazioni che faranno la loro comparsa nel film.

Crilin nella sua nuova divisa da poliziotto in Dragon Ball Super: Super Hero

In base a quanto riferito dall'executive director Akio Iyoku, e dal producer di Toei Animation, Norihiro Hayashida, Dragon Ball Super: Super Hero vede Akira Toriyama piuttosto coinvolto nella produzione soprattutto per quanto riguarda la scrittura della sceneggiatura e dei dialoghi, cosa che dovrebbe garantire una notevole affinità con lo stile classico della serie.

"Ci sono due Super nel titolo, è una cosa fantastica!" Ha affermato un po' scherzando Iyoku al momento dell'annuncio del titolo del nuovo film, ma questa caratteristica sembra avere un qualche riflesso proprio nello stile del nuovo lungometraggio animato, a cui gli autori hanno voluto impartire un tono particolarmente in linea con le storie di supereroi.