Overwatch: Malevento, la nuova mappa italiana, pare sia stata rimandata

Overwatch avrebbe dovuto ricevere una nuova mappa in anteprima sul test server il 22 luglio, e sarebbe dovuta essere Malevento, una nuova ambientazione ispirata all'Italia, da rilasciare poi pubblicamente il 17 agosto.

Almeno questo è quanto trapelato in questi giorni, perché ufficialmente Blizzard ha cancellato tutta la questione rimandando il lancio della nuova mappa Malevento in attesa probabilmente di un momento più propizio. La causa è probabilmente da ricercare nella recente causa dello Stato della California contro Activision Blizzard, accusata di discriminazione femminile.

Il caso sta avendo ampia risonanza, tanto da spingere alcune testate a boicottare i giochi della compagnia e l'ex CEO a chiedere scusa. In linea con il silenzio che caratterizza in questi giorni i social media di Activision Blizzard, è chiaro che questo non fosse il momento giusto per lanciare una novità importante per Overwatch, che verrà dunque rimandata a data da precisare.

Overwatch, la mappa Malevento è ispirata ai paesaggi italiani

"La fantastica mappa è ambientata in una zona montana italiana con scenari molto affascinanti che si espandono a perdita d'occhio", si legge in una descrizione poi cancellata da Blizzard. "Al centro della nuova location c'è una base segreta Talon intorno alla quale i giocatori combatteranno".

La nuova area prevede una serie di corridoi stretti e aree più aperte, alternando così zone adatte al combattimento a corto raggio con altre a più ampio raggio, il tutto sotto la luce del sole caratteristica dello stile italiano dato dalla scenografia.