Jujutsu Kaisen, il cosplay di Nobara da Tendo_rei è inquietante

Anche Jujutsu Kaisen è diventato facilmente un soggetto prediletto dai cosplayer in tutto il mondo, come dimostra quest'ottimo cosplay di Nobara Kugisaki da parte di Tendo_rei, che reinterpreta in ottima maniera uno dei personaggi preferiti in assoluto della serie.

L'ottimo adattamento in anime del manga di Gege Akutami ha favorito la diffusione dell'opera ovunque, e sta iniziando ad essere conosciuta anche dalle nostre parti, dunque il personaggio a cui si riferisce il cosplay in questione risulterà probabilmente noto ai più.

Nobara è diventata velocemente una dei personaggi preferiti, anche rispetto al terzetto di protagonisti che la vede affiancata a Yuji Itadori e Legumi Fushigoro, ma la ragazza dai capelli rossi è una figura davvero inconfondibile e indimenticabile, in gran parte a causa della sua tecnica di combattimento.

Usando martello e chiodi, Nobara è stata protagonista di alcuni dei combattimenti più cruenti visti finora, ed è in grado di sprigionare una violenza devastante e inquietante, che contrasta in maniera perfetta con il suo aspetto da studentessa. Giocando su queste opposizioni, Nobara si mostra spesso vestita con la divisa scolastica da normale adolescente, pur essendo protagonista di episodi di ferocia inaudita.

Proprio in questa situazione si mostra nel cosplay da parte di Tendo_rei, che riesce perfettamente a replicare l'inquietudine che scaturisce dallo sguardo omicida di Nobara, in contrasto con il suo aspetto da scolara.