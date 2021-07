One Piece: il cosplay di Roronoa Zoro di crystalclearwave_ è davvero combattivo

Il cosplay di Roronoa Zoro, uno dei protagonisti di One Piece, realizzato da crystalclearwave_ è davvero ben realizzato, grazie alle pose combattive e la bellezza del costume, incentrato, ovviamente, sulle sue tre katane.

crystalclearwave_ è un cosplayer piuttosto bravo, anche se non ha ancora tanti follower su Instagram. Il suo cosplay di Roronoa Zoro, infatti, è piuttosto riuscito, tanto per il costume, impreziosito da tre katane, una delle quali tenuta, come da tradizione, in bocca, quanto per il trucco. I capelli corti e verdi e le tante cicatrici, infatti, sono identiche a quelle dell'eroe di Eiichirō Oda.

Zoro è il primo membro della ciurma di Rufy, Cappello di Paglia. Spadaccino impareggiabile, testardo, orgoglioso e caparbio, Zoro è senza dubbio uno dei personaggi più amati del celebre manga, tanto che non è raro vederlo interpretato in tanti cosplay. Questo, per esempio, è stato creato per il One Piece Day.