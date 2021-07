Olimpiadi di Tokyo 2020: in Animal Crossing New Horizons debuttano il kit e l'isola per tifare Italia

Oggi sono cominciare le Olimpiadi di Tokyo 2020, senza dubbio uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'anno. Anche la community di Animal Crossing: New Horizons ha voluto partecipare a modo suo, creando un kit e un'isola perfetti per tifare l'Italia e tutti i suoi atleti.

Sull'isola virtuale dedicata ai Giochi Olimpici, ci sarà uno speciale percorso ispirato ad alcune delle discipline più iconiche dell'evento sportivo e un kit "olimpico" riscattabile e indossabile in-game con cappellino, t-shirt, felpa, make-up, bandiera e ventaglio, tutti realizzati con i colori del Team Italia.

Per accedere all'isola basterà utilizzare i codice sogno DA-3661-5179-8255.

Tra gli sport "inclusi" nel gioco ci la corsa con ostacoli, il salto con l'asta, fino a un'area dedicata al nuoto.

Diversi creator, poi, seguiranno la cerimonia di apertura delle Olimpiadi direttamente dal gioco. L'appuntamento è fissato per oggi, venerdì 23 luglio, a partire dalle ore 20:00, quando la torcia olimpica si accenderà anche in-game e avranno inizio i giochi sull'isola della community, per una serata in streaming e in multiplayer all'insegna del divertimento.

La connessione tra le Olimpiadi e i videogiochi è fortissima: avete sentito che le musiche della cerimonia di apertura sono tratte dai videogiochi?