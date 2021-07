Red Solstice 2: Survivors, la demo è disponibile su Steam

Site curiosi di scoprire come è Red Solstice 2: Survivors? Allora sarete contenti di sapere che 505 Games ha pubblicato su Steam una demo che contiene la prima missione del gioco. Si potrà giocare l'incipit di Red Solstice 2: Survivors solo in single player: la versione cooperativa della missione sarà disponibile solo quando il gioco uscirà il prossimo 17 giugno.

Red Solstice 2: Survivors è il nuovo episodio della serie Red Solstice e punta a ridefinire il genere degli strategici in tempo reale. La campagna del gioco sarà affrontabile in singolo oppure in modalità co-op e unisce una intensa e claustrofobica azione a fasi più ragionate e strategiche.

I giocatori dovranno agire rapidamente e in maniera coordinata per sopravvivere a questo mondo ostile e determinare il destino di Marte. Curiosi? A questo indirizzo potrete scaricare la demo del gioco da Steam, mentre questa è la nostra recensione di Red Solstice 2: Survivors. Luca Porro dice che "Red Solstice 2: Survivors è un sequel degno del suo predecessore. Migliora ed esalta alcune delle sue caratteristiche peculiari ed inciampa in alcune sottigliezze che denotano forse una eccessiva fretta e smania di uscire sul mercato. Un po' di tempo in più avrebbe consentito magari al team di sviluppo di limare alcuni angoli davvero spigolosi legati all'IA, al design dei livelli e al riciclo di asset, oltre che a una maggiore cura dell'accompagnamento all'interno delle meccaniche chiave per i neofiti."

Un gioco da provare dunque, che ne dite?