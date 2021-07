Microsoft Flight Simulator è disponibile per il pre-load su Xbox Series X|S

A qualche giorno dall'uscita ufficiale del gioco, prevista per il 27 luglio 2021 su console, Microsoft Flight Simulator è disponibile per il pre-load. In questo modo potrete cominciare comodamente a scaricare il gioco su console, in modo da arrivare pronti al lancio. A prescindere dalle prestazioni della vostra linea internet.

Per scaricare Microsoft Flight Simulator, infatti, saranno necessari ben 97GB di spazio sull'hard disc, per questo non sarà una passeggiata scaricare tutti i contenuti sulla console. Oltretutto il gioco si appoggia sui server Azure per avere contenuti in tempo reale, aggiornamenti meteo e tutta quella pletora di chicche grafiche e non che rendono Microsoft Flight Simulator uno dei videogiochi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni.

Anche gli utenti Xbox Series S, oltretutto, saranno felici di sapere che la piccola di casa Microsoft è in grado di renderizzare in maniera più che degna il gioco: basta vedere questa bellissime immagini di Microsoft Flight Simulator per rendersene conto.

Come dicevamo il gioco sarà disponibile per l'acquisto a partire da martedì 27 luglio 2021, quando sarà aggiunto gratuitamente al catalogo Xbox Game Pass. Su PC il gioco è invece già disponibile da tempo, anche su Steam.