Jurassic World Evolution 2, il primo video diario spiega come è evoluto il mondo di gioco

Dopo averlo svelato, Frontier non ha più parlato di Jurassic World Evolution 2, l'atteso manageriale ambientato nell'universo di Jurassic Park. Adesso, però, lo studio inglese ha iniziato il percorso di avvicinamento al lancio del gioco con il primo videodiario, nel quale alcuni sviluppatori spiegano come hanno evoluto il mondo di gioco.

Non è semplice, infatti, creare un manageriale di un qualcosa che inevitabilmente (almeno guardando i tanti film) andrà a rotoli. Non importano le misure di sicurezza, la tecnologia o la preparazione del personale, nel mondo di Jurassic Park i dinosauri fuggiranno dalle loro gabbie e per chi gestisce il parco saranno solo problemi.

Come creare in gioco che punta proprio nel creare un qualcosa che non può esistere? Lo spiegano nel video il Game Director Rich Newbold, l'Executive Producer Adam Woods e il Lead Designer Jim Stimpson. I tra mostreranno le nuove location del gioco, come hanno evoluto il gameplay e, ovviamente, daranno una prima occhiata ai dinosauri.

Frontier si è impegnata per rendere i dinosauri di Jurassic World Evolution 2 i più realistici finora, ma anche per dare ai giocatori gli strumenti per personalizzare il gioco in molti aspetti. Durante il video si potranno ammirare i nuovi rettili volanti, i membri dello staff, le funzioni di gestione del parco e molto altro ancora.

Jurassic World Evolution 2 arriverà entro la fine di quest'anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.