Warframe: la Tennocon 2021 è stata uno degli eventi più seguiti su Twitch del 2021

La Tennocon 2021, l'annuale appuntamento di Warframe con i suoi fan che si è tenuto settimana scorsa in formato del tutto digitale, è stata un successo. Durante la presentazione di The New War, la nuova espansione del gioco, si sono radunati oltre 500mila spettatori contemporaneamente. Numeri che hanno reso la diretta uno degli eventi più seguiti su Twitch di tutto il 2021.

Quella di quest'anno è la sesta TennoCon che Digital Extremes ha organizzato per celebrare i suoi fan e il franchise di Warframe. Durante la presentazione di The New War, la nuova espansione del gioco in arrivo nel 2021, i giocatori di Warframe hanno stabilito un nuovo record di accessi per la serie. Durante l'evento TennoLive Relay, infatti, centinaia di migliaia di giocatori da tutto il mondo si sono trovati a guardare lo streaming contemporaneamente e hanno spinto Warframe nella Top-Ten dei giochi free-to-play più visti in su Twitch.

L'anteprima di The New War ha spinto Warframe nella Top-Five delle dirette che hanno raggiunto il picco massimo di utenti contemporaneamente su Twitch del 2021.

Il TennoLive, il keynote di punta della convention, è stato organizzato anche come un evento in-game, una cosa che ha consentito a Digital Extremes di distruggere i precedenti record di giocatori simultanei nel gioco. Warframe si è assicurato la posizione numero 1 della classifica su Twitch per la giornata e ha raggiunto la categoria Top-Ten Global Trending su Twitter.

Il reveal dell'espansione The New War di Warframe ha attirato più di 540.000 spettatori contemporanei e rendendolo lo stream di Warframe più visto di tutti i tempi.

Numeri da record, che certificano non solo lo stato di salute del gioco, ma anche la sua continua crescita, sia in termini di giocatori, sia di contenuti.

Voi ci avete mai giocato?