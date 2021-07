Returnal: Sony la considera una mega hit

Per Sony Returnal è una mega hit, questo almeno stando alla descrizione di Housemarque, lo sviluppatore del gioco, nella pagina ufficiale dei PlayStation Studios. Il testo non lascia spazio per molti fraintendimenti: "Housemarque: Lo studio dietro la mega hit Returnal."

Housemarque tra i PlayStation Studios

Dato che non conosciamo le vendite effettive di Returnal, come interpretare quel "mega hit"? Probabilmente come gioco andato molto oltre le aspettative di vendita di sviluppatore e publisher, entrambi felicissimi del risultato. Non per niente Sony ha acquisito Housemarque facendola diventare un suo studio interno.

A prescindere dai numeri, il successo di Returnal è un'ottima notizia, perché probabilmente garantirà a Housemarque la giusta libertà creativa per produrre i suoi giochi successivi, con ovviamente un budget adeguato.

Se volete più informazioni in merito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Returnal, ricordandovi anche che si tratta di un'esclusiva PS5.