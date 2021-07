Microsoft Flight Simulator: le immagini per Xbox Series S dicono che è sempre bellissimo

A pochi giorni dalla sua pubblicazione su console, ancora non si era visto Microsoft Flight Simulator sulla piccola console di nuova generazione di Microsoft: Xbox Series S. Le immagini pubblicare qui sopra, pubblicate da un collega di Windows Central confermano: è sempre bellissimo.

Nonostante le differenze e le limitazioni rispetto sia alla versione Xbox Series X sia (soprattutto) con la versione PC, va sempre ricordato come Xbox Series S è una console da 299 euro e che Microsoft Flight Simulator è uno dei giochi tecnicamente più sorprendenti degli ultimi anni, un capolavoro per ampiezza e cura dei dettagli, oltretutto costantemente in evoluzione.

Per questo motivo era difficile immaginare di meglio sulla piccola di casa Xbox: colori vividi, interni dettagliati e anche un buon livello di dettaglio degli esterni, particolarmente evidenti nelle scene "naturali", ma di buon livello anche all'interno delle complessissime città.