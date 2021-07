Dreamhack Beyond: Bandai Namco, Prime Matter e Ravenscourt saranno presenti coi loro giochi

Bandai Namco, Prime Matter e Ravenscourt hanno annunciato che saranno presenti coi loro giochi al Dreamhack Beyond dal 24 e il 31 luglio 2021. Il DreamHack Beyond è un'esperienza interattiva gratuita e completamente digitale che mostra il meglio di DreamHack. I giocatori potranno "visitare la fiera in maniera interattiva o arrivare subito allo stand desiderato.

Ecco un trailer che introduce l'evento:

Durante il Dreamhack Beyond ci sarà spazio per demo dei giochi, cosplay, tornei e molto altro.

Bandai Namco è felice di annunciare la propria presenza al primo DreamHack Beyond. Il publisher offrirà ai giocatori uno stand personalizzato in cui ci saranno anche offerte e oggetti esclusivi come parte dell'esperienza DreamHack Beyond.

Prime Matter, la nuova etichetta di publishing di Koch Media, sarà presente con la sua ricca line-up. Scopriamola:

King's Bounty II

Dolmen

Encased

The Last Oricru

Iron Harvest

Anche Ravenscourt sarà "presente" in fiera con uno stand virtuale nel quale si potranno scoprire questi giochi:

Dice Legacy

ProtoCorgi

Night is Coming (Only via Steam event)

Siege Survival (Only via Steam Event)

Parteciperete? A questo indirizzo troverete il Dreamhack Beyond.