Il Cortocircuito e PokéRadar nel canale Twitch di Multiplayer.it oggi

Il canale Twitch di Multiplayer.it si prepara a un'altra giornata ricca di contenuti ed eventi vari per oggi, a partire dal classico Cortocircuito con Pierpaolo e una nuova puntata di PokéRadar con Francesco Pardini.

Anche oggi, il palinsesto sul canale Twitch di Multiplayer.it affronterà diversi argomenti, andando dalle rubriche storiche ad appuntamenti specifici di approfondimento. Oggi, venerdì 23 luglio, ci avviamo alla conclusione della settimana con un nuovo pomeriggio di appuntamenti a partire da una nuova puntata di PokéRadar alle ore 15:00, con Francesco Pardini tutta incentrata su novità e informazioni riguardanti l'universo Pokémon.

In seguito, alle 16, sarà invece il turno di Pierpaolo Greco e gli altri per la nuova puntata del Cortocircuito, che rappresenta il penultimo appuntamento con la storica rubrica di approfondimento di Multiplayer.it, che in questo caso affronterà in particolare la storica questione di FIFA vs PES.

Il confronto fra i due giochi verrà incentrato su tutte le nuove caratteristiche emerse di recente per quanto riguarda anche FIFA 22 e il nuovo eFootball piattaforma free-to-play, con il supporto anche di un professionista del genere. Ma non solo, ci saranno anche altri argomenti all'interno di questa puntata, dunque restate sintonizzati dalle 16 alle 17:30 circa.

A seguire, per le ore 19, troviamo il gameplay dell'ottimo Death's Door, nuovo action indie da parte di Devolver Digital, in compagnia di Turbo Tekno.