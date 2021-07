One Piece: il cosplay di Nico Robin da Carry.key manda tutti a quel paese con il Fior Fior

One Piece torna ad essere la fonte d'ispirazione per il cosplay che proponiamo oggi, incentrato sulla fascinosa Nico Robin nell'interpretazione di Carry.key_cosplay, che per l'occasione usa il suo potere speciale dato dal frutto Fior Fior per mandarci tutti a quel paese, ma sempre con grande stile.

Nico Robin è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni: parte della ciurma di Cappello di Paglia ormai da numerosi anni, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works, adesso è un pilastro della compagnia di eroi tra Ruby e gli altri, ritagliandosi il ruolo di archeologa della ciurma.

Il cosplay di Carry.key è veramente ben fatto, anche perché i lineamenti e il fisico della modella replicano praticamente alla perfezione quelli del personaggio originale, compreso il caratteristico profilo e anche qualcosa dello sguardo, oltre all'abito tipico.

Tuttavia, quello che colpisce maggiormente è l'effetto utilizzato per riprodurre l'abilità speciale di Nico Robin, data dall'uso del frutto del Diavolo Fior Fior di tipo Paramisha, che le consente di far spuntare diverse braccia aggiuntive.

Nel set di foto in questione, la cosplayer utilizza tale effetto per mostrare più di un dito medio, sostanzialmente mandandoci a quel paese diverse volte in un colpo solo, ma sempre con grande simpatia e notevole fascino.