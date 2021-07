Evangelion: il cosplay di Asuka di sakura.loli è patinato

Il cosplay di Asuka, uno dei giovani piloti di Evangelion dell'omonimo anime, realizzato da sakura.loli è davvero notevole. Dal costume alla location, tutto ha un aspetto patinato.

La modella, infatti, sembra essere in attesa in un bar che sembra essere uscito da Cyberpunk 2077, con le luci soffuse e gli accesi neon sullo sfondo. L'alto sgabello e la rete metallica contrastano con il disegno classico del tappeto, per una composizione piuttosto insolita.

Il costume, poi, è una versione piuttosto aggressiva di quello indossato dalla giovane pilota di Eva durante l'amatissimo anime di Gainax. Nonostante questo, il lungo capello rosso, i codini e lo sguardo penetrante riescono a restituire il carattere di Asuka.