Pokémon Unite è disponibile per Switch, ecco come riscattare Zeraora gratis

A partire dalle 9 di stamattina, Pokémon Unite è disponibile per il download gratuito su Nintendo Switch. Si tratta di un divertente MOBA con i mostri tascabili come protagonisti. Per festeggiare il lancio, Nintendo e Tencent regaleranno Zeraora: ecco come riscattarlo. Veloci, perché è disponibile fino al 31 agosto!

In attesa delle nostra recensione, tutti possono cominciare a giocare a Pokémon Unite. Si tratta di un MOBA 5v5 con i pokémon come protagonisti. Il gioco sembra piuttosto curato e ricco di cose da sbloccare, ma è una cosa che non stupisce, dato che alle sue spalle c'è Tencent e il team che ha curato Arena of Valor.

Per sostenersi Nintendo venderà oggetti estetici, ma anche nuovi lottatori. Questi possono essere comprati o con le monete di gioco o con denaro reale. Per questo motivo poter sbloccare gratuitamente un nuovo pokémon fa sempre piacere.

Fino al 31 agosto 2021 sarà possibile riscattare gratuitamente Zeraora, un lottatore molto veloce e forte, anche se non molto resistente. Per ottenere questo pokemon gratuitamente basterà collegarsi una volta a Pokémon Unite prima di fine agosto. In seguito bisognerà riscattarlo premendo X nella schermata principale di gioco e cercando la licenza Unite all'interno della scatola degli oggetti.

Lo Zeraora di Pokémon Unite

Una volta fatto questo, Zeraora sarà sempre disponibile in fase di selezione dei personaggi a prescindere dalla rotazione dei Pokémon. Avete provato il gioco? Come vi sembra?