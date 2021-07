The Witcher: Monster Slayer, la recensione del nuovo gioco in realtà aumentata dedicato allo strigo

Inutile girarci attorno: The Witcher: Monster Slayer è la risposta al Pokémon GO di Niantic che ha fatto impazzire il mondo. Il gioco mobile in realtà aumentata è un vero e proprio fenomeno, anche dopo tutti questi anni, ma per quanto originale e unico nel suo genere, ci troviamo davanti a un prodotto che da solo ha saturato totalmente il settore che ha contribuito a inventare. Al punto che la stessa Niantic non ha saputo bissare il successo dell'originale nemmeno con una proprietà intellettuale importante come l'universo Wizarding World di J.K.Rowling, con il gioco Harry Potter Wizards Unite.

La prima è nell' ambientazione : se Pokémon e Harry Potter per certi versi hanno un pubblico sovrapponibile, The Witcher può attingere a un'utenza più adulta, e di conseguenza offrire emozioni più forti. Se da una parte questo declina il gameplay già conosciuto su tonalità inedite, rimane il dubbio che questo possa essere abbastanza per convincere gli amanti dello Strigo ad andarsene in giro col cellulare in mano per ore ed ore.

Al contrario di Warner Bros, CD Projekt non si è affidata alla leader del settore, bensì a un piccolo studio polacco specializzato in prodotti AR chiamato Spokko . Il risultato finale, come già detto, è un titolo davvero molto simile a Pokémon GO, ma con una manciata di caratteristiche in grado di fare la differenza.

Questa volta iniziamo a giocare nel bel mezzo di un parco regionale, che con le sue macchie alberate riesce a tratti ad assomigliare proprio al Velen, il grande nord di Temeria; c'è persino un fiume, l'Aniene, a fare da sfondo al nostro viaggio, e nessuno in giro. Improvvisamente, mentre scolliniamo in mezzo a degli alberi che il vento caldo obbliga a un'ipnotica danza, grazie soprattutto alla colonna sonora che le cuffie sparano nelle nostre orecchie, ci accorgiamo di non stare più giocando a un videogame, ma di sentirci davvero dei Witcher . Dopo aver creato il personaggio, dato un'occhiata veloce ai menù e dilaniato alcune bestie immonde il giorno precedente, siamo finalmente abbastanza ispirati per goderci fino in fondo quanto di buono nasconde Monster Slayer.

È una domenica mattina di mezza estate quando decidiamo per la prima volta di provare The Witcher: Monster Slayer. Siamo prevenuti, lo ammettiamo, perché non ci aspettiamo niente di più di quel che abbiamo già provato in passato, ed effettivamente Monster Slayer sembra contraccambiare la nostra bassa attenzione. È il giorno dopo che l'esperienza cambia totalmente.

Narrazione a sorpresa

The Witcher Monster Slayer: non è come giocare in mezzo alla natura, ma vedere dei personaggi fantasy tra un Audio e una Seat faceva almeno molto ridere. Nella seconda foto, un cucciolo in cerca d'affetto.

Il salto di qualità di The Witcher: Monster Slayer, quel che non ci saremmo mai aspettati, avviene dopo un paio di combattimenti con alcune creature incontrate casualmente sulla nostra strada, ed ha la voce e le fattezze di Thorstein, un mercante al quale una bestia alata ha catturato il cavallo e tutta la sua merce. Nei guai fino al collo, Thorstein ci assume con la promessa di pagarci una volta che avremo ritrovato i suoi averi e noi, naturalmente, accettiamo.

Nella mappa compare un'area rossa distante circa mezzo chilometro da dove ci troviamo in quel momento: ci mettiamo subito in moto. Lungo la via incontriamo mostri un po' troppo forti per il nostro livello attuale, altri che affrontiamo volentieri per i punti esperienza e l'immancabile loot; il viaggio si rivela utile anche per i tanti arbusti che ci permettono di raccogliere altri fondamentali ingredienti che potremo utilizzare per creare pozioni alchemiche, unguenti e bombe.

Arrivati sul luogo prestabilito, ecco quel che resta del cavallo del nostro cliente, perfettamente sovrapposto grazie alla realtà aumentata al sentiero che taglia la pianura bruciata dal sole nella quale ci ritroviamo. Ci chiniamo per vederne meglio i dettagli, per "cliccare" sui punti che ci permetteranno di analizzare meglio i resti equini, praticamente soltanto una testa, salvo poi essere presi alla sprovvista dal grosso grifone autore dell'efferato delitto.

Per noi non finisce bene, non poteva andare altrimenti; dopo esserci rimessi in sesto ci aspetta una chiacchierata con Thorstein all'ombra dell'unico albero nei dintorni. Fa caldo, troppo caldo per il sangue di uno Witcher, e ogni zona d'ombra è un tesoro da sfruttare al meglio. Decidiamo di inseguire il grifone che incontreremo poi più avanti, e che batteremo dopo due diversi tentativi.